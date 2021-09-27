Формирование правящей коалиции в ФРГ будет очень сложным

Коалиционные переговоры в Германии будут долгими и сложными.

Как передает Day.Az, об этом заявил корреспонденту ТАСС немецкий политолог Александер Рар, комментируя первые данные экзитполов после выборов в Бундестаг.

"Сразу не получится стабильной коалиции. Будут изнурительные переговоры, которые продлятся недели", - отметил он. "Создать прочную коалицию будет непросто", - добавил политолог.

Он предположил, что "главную роль за кулисами" будет играть Свободная демократическая партия во главе с Кристианом Линднером, которому было бы сложно сработаться и с социал-демократами, и с "зелеными". "Но даже когда все переговоры завершатся и стабильное правительство придет к власти, то это будет уже не та стабильность, к которой в Германии привыкли", - отметил Рар.

По его словам, будущее правительство Германии должно будет считаться с партией "зеленых" и в любом случае будет вынуждено следовать ярко выраженной экологической повестке. "Германия может создать стабильное правительство при кандидате от консерваторов Армине Лашете или при социал-демократе Олафе Шольце, но оно будет вынуждено продолжать так называемую экологическую революцию, из-за чего ее не будут поддерживать другие страны Европы", - предположит эксперт. "Зеленые" будут настаивать на том, чтобы правительство было ориентировано в первую очередь на климатические вопросы", - считает Рар.

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры различных партий о формировании правительства. Кто будет в них участвовать, пока не решено. Предполагается, что руководить такими переговорами будет партия, набравшая большинство голосов. Она будет решать, кого привлекать к ним. Наблюдатели сходятся во мнении, что партия "зеленых" будет в новом правительстве при любом раскладе. По итогам выборов в 2017 году формирование коалиции заняло 172 дня.

Согласно экзитполам телеканала ARD, у Социал-демократической партии Германии (СДПГ) 25,5% голосов, у консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - 24,5%. Телеканал ZDF ранее подсчитал, что СДПГ набирает 25,7% голосов, ХДС/ ХСС - 24,6%.