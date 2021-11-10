https://news.day.az/world/1402117.html Цена на газ в Европе отыграла большую часть снижения в течение дня
Цена на газ в Европе отыграла большую часть снижения в течение дня
Цена на газ в Европе к закрытию торгов отыграла большую часть утреннего снижения, которое усиливалось в течение дня, свидетельствуют данные биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к концу торгов поднялась до $851 за 1 тыс. куб. м, или €71,445 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч). В течение дня стоимость топлива опускалась до $751.
Общее снижение цены за день в итоге составило около 1,5%.
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