Токио впервые за 4 года засыпало снегом

В четверг, 6 января, на Токио и прилегающие районы обрушился сильный снегопад, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Как пишет Kyodo News, стихия привела к остановке рейсов и задержке поездов, а по меньшей мере 52 человека оказались в больницах японской столицы с травмами.

К вечеру в центре Токио выпало 10 сантиметров снега - невиданное явление для города за последние четыре года. Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о сильном снегопаде в 23 районах столицы - последний раз такое происходило в январе 2018-го.

Аналогичные предупреждения также были сделаны для жителей префектур Тиба и Ибараки. В префектуре Сайтама от стихии уже пострадали 24 человека.

По данным японских авиакомпаний, в четверг было отменено более 100 внутренних рейсов, что затронуло около 9700 пассажиров.

Операторы японских железных дорог заявили, что из-за сильного снегопада первая в мире высокоскоростная линия Токайдо-синкансэн между станциями Синагава и Атами работает медленнее, чем обычно, а некоторые поезда на этой и других местных линиях задерживаются.

Снег также привел к частичному закрытию скоростной автомагистрали Metropolitan Expressway, обслуживающей большую территорию Токио. Также, по данным полиции, в городе Митака на западе префектуры Токио в четверг вечером произошла авария с участием 10 автомобилей.