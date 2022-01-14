Рекордное количество детей с "омикроном" госпитализировали в США

Рекордный рост госпитализаций детей и подростков со штаммом "омикрон" зафиксировали в Соединенных Штатах Америки. Согласно данным государственных центров по контролю и профилактике заболеваемости, число молодых пациентов в стационарах возросло на 165 процентов по сравнению с последней неделей 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В среднем по стране каждый день в больницы попадают порядка 830 человек в возрасте до 17 лет. При этом уровень смертности среди молодежи остается низким, в отличие от населения старшего возраста.

Как рассказал старший врач Бостонской детской больницы Эдриэнн Рэндольф, чаще всего "омикрон" поражает детей в возрасте до четырех лет, сообщает Bloomberg. Исследователи выяснили, что новый вариант COVID-19 с меньшей степенью вероятности инфицирует клетки глубоко в легких. Однако он задерживается в верхних дыхательных путях, как сезонные респираторные заболевания, к которым особенно уязвимы маленькие пациенты.

Напомним, что впервые о новой мутации COVID-19 заговорили в ноябре 2021 года. Она появилась на территории Южной Африканской Республики. За значительно короткие сроки "омикрон" распространился на многие страны.