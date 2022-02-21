Под Киевом двух подростков унесло на льдине

В селе Глебовка Вышгородского района Киевской области двух парней унесло на льдине на сотни метров от берега реки. Ребят удалось спасти, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

За помощью к правоохранителям обратилась мать одного из парней. Она сообщила, что ее сын и его товарищ (18 и 15 лет) удаляются на льдине от берега.

Прибыв на место, полицейские увидели, что старшего парня на лодке к берегу уже доставляет неравнодушный гражданин. У юноши под ногами растаял лед, и он начал тонуть.

В то же время второй парень до сих пор оставался на льду на расстоянии около 400 метров от берега. Полицейские нашли на берегу еще одну лодку и поплыли к испуганному подростку. Через несколько минут несовершеннолетний уже был на берегу.

Старшего парня госпитализировали, он чувствует себя хорошо.