В США готовы помочь КНДР по COVID-19

Власти США готовы предпринимать шаги по оказанию помощи КНДР, в том числе и в борьбе с распространением коронавируса в республике, передает Reuters, ссылаясь на представителя вашингтонской администрации высокого ранга, передает Day.Az.

По его словам, Северная Корея столкнулась с "довольно серьезной ситуацией" из-за распространения COVID-19.