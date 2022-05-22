https://news.day.az/world/1463700.html В США готовы помочь КНДР по COVID-19
В США готовы помочь КНДР по COVID-19
Власти США готовы предпринимать шаги по оказанию помощи КНДР, в том числе и в борьбе с распространением коронавируса в республике, передает Reuters, ссылаясь на представителя вашингтонской администрации высокого ранга, передает Day.Az.
По его словам, Северная Корея столкнулась с "довольно серьезной ситуацией" из-за распространения COVID-19.
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