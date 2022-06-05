Турция разрушила план создания в Сирии зоны подконтрольной террористам

На севере Сирии грядут новые антитеррористические операции с целью завершения формирования "безопасного коридора" (на 30 км от турецкой границы). Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед функционерами правящей Партии справедливости и развития Турции в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

По словам президента, новые операции позволят устранить обеспокоенность Турции в вопросе национальной безопасности.

Эрдоган напомнил, что в предыдущие годы на севере Сирии были проведены операции "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь", "Источник мира", "Весенний щит", а с апреля нынешнего года уже на севере Ирака продолжается операция Pençe-Kilit.

"Все эти операции позволили разнести в пух и прах попытки формирования у южных границ Турции зоны подконтрольной террористам",- сказал президент.

Эрдоган подчеркнул, что правительство Турции продолжает курс на максимальное повышение мощи вооруженных сил. "Наша армия должна оставаться в числе самых современных ВС мира", - подчеркнул президент.

Президент привлек внимание к активным шагам по развитию отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Эрдоган отметил, что за последние 20 лет уровень импортозамещения в сфере обороны Турции повысился с 20 до 80 процентов.

"Если раньше Запад при желании отказывался поставлять оборонную продукцию Турции, то сегодня мы сами экспортируем новинки оборонпрома на Запад. Турция превратилась в страну, за закупкой продукции которой активно обращаются из-за рубежа", - констатировал Эрдоган.