В Дубае завершился фестиваль InClassica, отмеченный и современной музыкой

Международный музыкальный фестиваль InClassica в Дубае завершился на самой высокой ноте. В течение без малого месяца гости Дубайской оперы слушали классику и современные произведения в исполнении 50 солистов, 3 оркестров, 11 дирижеров, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Музыканты и математик

В числе последних - венгерский маэстро Гергели Мадарас. Флейтист по образованию, он пополнил плеяду дирижёров новой волны, вдохновляющих многонациональные оркестры.

Классические аранжировки на фестивале соседствовали с шедеврами сегодняшнего дня, например, с музыкой Алексея Шора. "Слышать свою музыку в живом исполнении - ни с чем не сравнимое чувство. Это особенно верно в случае премьер, а их на этом фестивале было несколько, - рассказал композитор. - Музыка не оживает по-настоящему, пока не исполнена. Видеть этот процесс собственными глазами - невероятное удовольствие".

Шор выстраивал карьеру с опорой на две страсти - музыку и математику. Исполнители говорят, что такое сочетание делает его произведения одновременно блестящими и сложными.

Скрипач Гил Шахам, лауреат премии "Грэмми" отмечает человеческое обаяние одного из знаковых композиторов современности. "Алексей - блестящий человек, чрезвычайно мягкий, воспитанный и непритязательный. Он очень подвижный и беглый автор, его работы всегда вызывают прекрасную реакцию".

Скрипач черпает вдохновение в музыке Шора, чувствуя плечо организаторов фестиваля, возглавляемого президентом InClassica Константином Ишхановым.

"Константин поддерживает композиторов, оркестры и фестивали, - отмечает Гил Шахам. - Нам очень повезло, что есть такие люди, как Константин. Они делают наш мир лучше".

"Волшебство на наших глазах"

С коллегой согласен и выдающийся пианист Алессандро Таверна. По его мнению, концерт Алексея Шора, который он исполняет, также бросает вызов распространенным взглядам на современную музыку. "В этом концерте столько интересных аспектов, интересных ритмов, эта работа к тому же очень дружелюбна к аудитории, ведь иногда, как мы знаем, слушатели не принимают современную музыку из-за ее сложности", - отмечает исполнитель.

Таверна с особым теплом говорит о публике, по его словам, энтузиазм гостей фестиваля помогает музыкантам. "Слушатели очень воодушевлены, мне нравится такой способ восприятия. Это важно, это помогает исполнителям. Мне близок их подход: "Здесь, на наших глазах, творится волшебство!"

Магия мелодий, отметившая 11 фестиваль InClassica, похоже, одинаково околдовала и исполнителей, и аудиторию - перед тем, как занавес этого праздника музыки опустился до следующего года.