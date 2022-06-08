ООН пригрозила миру дефицитом зерновых культур

Рост цен на удобрения, вызванный конфликтом на Украине, а также санкциями против России и Беларуси может привести к дефициту зерновых культур, что затронет миллиарды людей по всему миру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По словам Гутерриша, цены на удобрения "достигли рекордно высокого уровня" и "выросли более чем вдвое". "Без удобрений дефицит кукурузы и пшеницы распространится на все основные культуры, включая рис, что окажет разрушительное воздействие на миллиарды людей в Азии и Южной Америке", - заявил генсек ООН.