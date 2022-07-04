Пентагон планирует создать воздушную платформу для зарядки дронов

Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона DARPA отпубликовало запрос американской промышленности по поводу создания "беспроводного воздушного танкера", который мог бы заряжать электрические беспилотники, сообщает The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что компании могут представить заявки до 11 июля. Согласно требованиям Пентагона, выбранная компания получит задание на изготовление "подкрыльевой силовой лучевой капсулы". Она будет содержать 100-киловаттную лазерную установку непрерывного действия вместе с блоком терморегулирования.

Сообщается, что такими установками Пентагон планирует оборудовать самолеты KC-135 Stratotanker и KC-46 Pegasus.