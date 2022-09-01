Техас начал выдворять нелегальных мигрантов в Чикаго

Власти штата Техас начали вывозить мигрантов, перебравшихся в США нелегальным образом, в крупный северный город Чикаго (штат Иллинойс) на фоне "бездействия" федерального правительства. Об этом в ночь на четверг сообщил губернатор региона и республиканский политик Грег Эбботт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Первый автобус с мигрантами из Техаса прибыл в Чикаго. Бездействие [президента США Джо] Байдена на нашей границе угрожает жителям Техаса и изматывают сообщества. Мы продолжим отправлять мигрантов на автобусах в города, где не преследуются нелегальные мигранты, такие как Нью-Йорк, округ Колумбия (имеется в виду столица страны Вашингтон - прим. ТАСС), а теперь Чикаго, пока федеральное правительство не начнет делать свое дело и не обеспечит безопасность на границе", - написал Эбботт в Twitter.

В отдельном заявлении губернатор указал, что мэр Чикаго, демократ Лори Лайтфут, "любит кичиться тем, что ее город может принять всех, вне зависимости от их положения", поэтому он призвал ее "предпринять действия" для реализации обещаний.

Мэр Чикаго, в свою очередь, отметила, что мигранты уже прибыли в город, всего их около 60 человек. Она пообещала, что их примут "достойно и с уважением".

Как пишет техасская газета The Dallas Morning News, с апреля по середину августа по инициативе Эбботта из штата - сначала в Нью-Йорк, а затем и в Вашингтон, с границы США и Мексики было выдворено около 9,2 тыс. мигрантов. Власти штата потратили на реализацию программы свыше $12 млн, или около $1,3 тыс. на пассажира. При этом билет в один конец на автобусе из техасского Эль-Пасо в Нью-Йорк стоит $322, а в Вашингтон - $256, отмечает издание.