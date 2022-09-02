В Таиланде откроется центр по ремонту российских вертолетов

Центр по ремонту и техническому обслуживанию вертолетов российского производства откроется в Таиланде до конца 2022 года, сообщает постоянный представитель госкорпорации "Ростех" в Бангкоке, заместителя торгового представителя России Романа Пильщикова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ремонтный центр открывает таиландская компания Datagate в провинции Лопбури, недалеко от авиабазы воздушных сил сухопутных войск Таиланда. Там базируются восемь из десяти вертолетов Ми-17В-5, поставленных из России для сухопутных войск. Еще два вертолета несут службу в приграничных районах Таиланда.

По словам Пильщикова, договоренности о создании такого центра были достигнуты между холдингом "Вертолеты России" и компанией еще в 2018 году.