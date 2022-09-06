В Пентагоне заявили, что Иран вернул два военных морских дрона без камер

Иран вернул Соединенным Штатам два военных надводных необитаемых аппарата (ННА) без установленных на них камер.

Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, подтвердив таким образом предыдущие сообщения американской печати на данную тему, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Могу подтвердить, что камеры отсутствуют. Речь идет о несекретной технологии, которая не является [и] "чувствительной", доступна в готовом виде потребителю", - отметил официальный представитель Министерства обороны США, комментируя вопрос о возвращении Ираном двух американских ННА в Красном море.

При этом Райдер признал, что не в состоянии уточнить, идет ли речь, по мнению США, о демонтаже камер иранской стороной или утере этого оборудования. "В плане того, что конкретно с ними случилось, у меня нет информации на этот счет. Так что нет, не могу подтвердить, что Иран забрал их", - заявил представитель американского военного ведомства. Он подчеркнул, что у США "нет [какой-то] особенной обеспокоенности" в связи с пропажей камер с этих ННА.

Райдер затруднился сообщить, контактируют ли США с Ираном, чтобы прояснить судьбу камер. "Не располагаю информацией по этому вопросу", - указал представитель Пентагона.

Кроме того, он заявил, что Вашингтон не рассматривает эпизод с ННА как связанный с ходом переговоров о восстановлении в полном виде ядерной сделки с Ираном. "Мы не рассматриваем эти два вопроса как взаимосвязанные", - отметил Райдер.

Как заявила 2 сентября пресс-служба Пятого флота ВМС США, в зону ответственности которого входят Персидский залив, Оманский залив, Красное море и часть Индийского океана, иранцы вернули 2 ННА Saildrone Explorer только после вмешательства двух американских ракетных эсминцев. Иран, по версии США, один день удерживал эти разведывательные аппараты после того, как захватил их в международных водах Красного моря.