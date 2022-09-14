Финляндия побила рекорд ЕС в потреблении энергии

Финляндия вдвое сократила потребление природного газа за первые восемь месяцев 2022 года, поставив рекорд во всем Евросоюзе (ЕС). Об этом пишет газета Helsingin sanomat, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В период с января по август Финляндия потребила около 8,8 тераватт-часов природного газа, что примерно вдвое меньше потребления за тот же период прошлого года - 17,8 тераватт-часов. Сокращение потребления примерно на 50% является европейским рекордом", - отметили в публикации.

По данным издания, еще ни одна европейская страна не смогла добиться подробных результатов. При этом на весь ЕС потребление уменьшилось лишь на 6% за полгода, а в некоторых странах даже был зафиксирован небольшой рост потребления. При этом основная цель ЕС заключается в сокращении потребления газа на 15%.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что в Финляндии потребление снизилось так сильно из-за того, что в стране немного домов с индивидуальным газовым отоплением. При этом сейчас гибкость по потреблению финской промышленности задействована по максимуму. Если же потребуется снижать потребление дальше, то это грозит остановкой предприятий.