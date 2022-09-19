ОАЭ ускорили реализацию плана по увеличению мощностей по добыче нефти

Объединенные Арабские Эмираты ускорили реализацию плана по увеличению мощностей по добыче нефти. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщили агентству Блумберг источники.

"Объединенные Арабские Эмираты ускорили реализацию плана по увеличению своих мощностей по добыче нефти, поскольку они пытаются получить прибыль от своих запасов нефти до того, как мир перейдет на более чистую энергию", - сообщили агентству источники.

По их данным, компания Abu Dhabi National Oil Co., которая качает почти всю нефть ОАЭ, хочет производить 5 миллионов баррелей в день к 2025 году, а не к 2030, как было объявлено ранее.

Как сообщили источники, новая цель будет труднодостижимой и может увеличить расходы на проект, который и так должен был обойтись в миллиарды долларов.

Государственная компания Adnoc попросила международные компании, которые являются партнерами на ее месторождениях, повысить уровень добычи в долгосрочной перспективе на 10% или более, по словам источников. При этом отмечается, что ОАЭ в случае достижения цели к 2025 году могут попытаться увеличить свои мощности до 6 миллионов баррелей в день к концу десятилетия.

В прошлом месяце ежедневная добыча нефти в ОАЭ составляла чуть менее 3,4 миллиона баррелей, согласно данным, собранным агентством.