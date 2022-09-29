В Чехии снижаются цены на автомобильное топливо

Цены на автомобильное топливо на автозаправочных станциях (АЗС) Чехии, стремительно возросшие после 24 февраля, продолжили снижаться в течение прошедшей недели. Стоимость бензина вернулась к показателям конца февраля - начала марта, а дизельного топлива - на уровень середины августа. Об этом сообщила в четверг компания CCS, с 2005 года собирающая ежедневно данные о стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За прошедшую неделю на местных АЭС стоимость одного литра бензина "натурал" с наиболее низким допустимым в Чехии октановым показателем понизилась на 0,8 кроны и составила в среднем 37,56 кроны (около €1,53). Литр дизельного топлива подешевел на 0,96 кроны и стоит в среднем 43,01 кроны (примерно €1,76).

Стабилизация стоимости автомобильного топлива связана со снижением цен на него на европейских биржах. В Чехии цены на автомобильное топливо достигли исторического максимума в конце июня, когда литр бензина на АЗС стоил в среднем 47,96 кроны (около €2,1 по курсу того времени), а литр дизельного топлива - свыше 48 крон (примерно €2,2).