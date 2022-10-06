Премьер Греции призвал ЕС активнее бороться с контрабандистами

Евросоюзу необходимо активнее бороться с контрабандистами, перевозящими нелегальных мигрантов и фактически обрекающими их на смерть в море, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он выразил глубокую скорбь в связи с гибелью людей утром 6 октября и поздно вечером 5 октября в результате двух кораблекрушений в Эгейском море. Как он отметил, они погибли, несмотря на героические усилия греческой Береговой охраны.

Как отметил Мицотакис, пришло время для совместной гораздо более осмысленной работы, которая поможет избежать повторения подобных инцидентов в будущем и полностью нейтрализовать контрабандистов.

Он обратил внимание, что речь идет о людях, которые эксплуатируют невинных, отчаявшихся людей, пытающихся добраться до европейского континента на лодках, явно непригодных для морского плавания.