Премьер Словакии призвал к ужесточению контроля на границе Венгрии с Сербией

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, принимающий участие в неформальном саммите Евросоюза, выступает за ужесточение проверок на границе Венгрии с Сербией, с территории которой в страны Шенгенского соглашения проникают нелегальные беженцы с Ближнего Востока. Об этом политик заявил в пятницу журналистам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо усилить [пограничный] контроль на венгеро-сербской границе из-за растущей нелегальной миграции [с Ближнего Востока в страны ЕС], - отметил он. - Туда следует направить полицейских из других стран [Шенгенского соглашения для помощи венгерским коллегам]".

Хегер также проинформировал, что Словакия выступает за ограничение цен на газ на уровне ЕС. "Еврокомиссия должна найти решение, при котором не окажется ущемлено ни одно из государств [ЕС]", - отметил он.