Британская энергокомпания BP приобрела производителя биогаза Archaea

Британская энергетическая компания BP заявила о покупке производителя биогаза из США Archaea Energy за $4,1 млрд. Об этом сообщается на сайте британский организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сумма сделки составит $4,1 млрд, где $3,3 млрд пойдут на выплаты акционерам Archaea, еще $800 млн будут потрачены на погашение долгов компании. При этом акционеры Archaea получат по $22 за акцию, то есть прибыль держателей акций компании по сравнению с рыночной стоимостью в пятницу составит 54%.

Биогаз - газ, получаемый в результате разложения биомасс на свалках или фермах под воздействием особых бактерий. Американская Archaea имеет под управлением 50 производств по всей территории Штатов.