Названо число пострадавших в результате сильного землетрясения вблизи Стамбула

В результате землетрясения, произошедшего сегодня утром в районе Мраморного моря вблизи Стамбула, пострадали 93 человека.

Как передает Day.Az, об этом в среду написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"По последним данным, число пострадавших в результате землетрясения с эпицентром в Дюздже составляет 93 человека. 37 пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии - в Дюздже; в Стамбуле - 2 пострадавших, в Болу - 14, в Зонгулдаке - 10, в Сакарье - 26 и в Бурсе - 4. В больницах продолжается лечение 17 человек", - говорится в публикации.

Отметим, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в среду утром в районе Мраморного моря вблизи Стамбула. Эпицентр землетрясения находился в провинции Дюздже на глубине 6,8 км.