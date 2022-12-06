Сход оползня в Колумбии, десятки погибших

Более 30 человек погибли в результате схода оползня в Колумбии.

"В результате трагедии пострадали 43 человека: 34 погибших и 9 раненых. Тела водителя и его помощника уже обнаружены", - сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление губернатора Виктора Мануэля Тамайо, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Он добавил, что совместно с Национальным отделом управления рисками и стихийными бедствиями будет координировать процесс помощи семьям пострадавшим.