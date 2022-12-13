Кабул принес извинения в связи с инцидентом на пакистано-афганской границе

Власти Афганистана принесли извинения в связи с перестрелкой на границе с Пакистаном в районе КПП "Спин-Болдак - Чаман". Об этом во вторник сообщила газета Dawn со ссылкой на выступление министра обороны Пакистана Хаваджи Мухаммада Асифа в Национальном собрании (нижняя палата парламента) исламской республики, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, соответствующие заявления были сделаны в рамках работы межправительственного комитета по вопросам пограничной безопасности. Афганская сторона "признала свою ошибку" и обязалась проследить за тем, чтобы подобные происшествия не происходили снова, отметил министр.

Инцидент на пакистано-афганской границе произошел 11 декабря в районе КПП "Спин-Болдак - Чаман". По сообщениям СМИ, поводом для него послужила попытка группы афганцев разрушить участок построенных Пакистаном пограничных заграждений. Вслед за этим афганские пограничники открыли минометный огонь по пакистанской территории, в результате которого были убиты шесть и ранены 17 мирных жителей. Во время обстрела также погиб один пакистанский военнослужащий. Пакистанские военные открыли ответный огонь. Согласно главе Минобороны исламской республики, в результате перестрелки были ликвидированы не менее восьми солдат афганской армии.

К настоящему времени число жертв инцидента с пакистанской стороны достигло восьми человек. Как во вторник сообщила газета Dawn, 10-летний ребенок умер в больнице города Кветты от полученных ранений.