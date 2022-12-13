Турция надеется на поставки на свою территорию туркменского газа через Каспий

Турция надеется на поставки туркменского природного газа на свою территорию через Каспийское море. Об этом сообщил во вторник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Туркмению, где 14 декабря состоится трехсторонний саммит с участием в том числе президента Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсудим данный вопрос на саммите. Надеюсь, что туркменский газ будет поставляться в нашу страну через Каспий", - сказал он журналистам.

"Вслед за работой, которую провели наши министры иностранных дел, мы как главы государств приступим к работе в новом формате. Основную повестку саммита составят вопросы в сферах природного газа, транспорта и торговли. Кроме того, мы планируем подписать ряд соглашений, которые укрепят основу наших связей", - отметил Эрдоган.