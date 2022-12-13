Турция надеется на поставки на свою территорию туркменского газа через Каспий
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Турция надеется на поставки туркменского природного газа на свою территорию через Каспийское море. Об этом сообщил во вторник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Туркмению, где 14 декабря состоится трехсторонний саммит с участием в том числе президента Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсудим данный вопрос на саммите. Надеюсь, что туркменский газ будет поставляться в нашу страну через Каспий", - сказал он журналистам.

"Вслед за работой, которую провели наши министры иностранных дел, мы как главы государств приступим к работе в новом формате. Основную повестку саммита составят вопросы в сферах природного газа, транспорта и торговли. Кроме того, мы планируем подписать ряд соглашений, которые укрепят основу наших связей", - отметил Эрдоган.