Польша требует репараций от Германии

Польша запросила у Совета Европы помощь в получении от Германии репарации за ущерб во время Второй мировой войны. Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Interia со ссылкой на заместителя министра иностранных дел республики, уполномоченного правительства по вопросам репараций Аркадиуша Мулярчика.

"Мы обращаемся, чтобы было начато сотрудничество, чтобы была создана платформа для диалога между Германией и Польшей", - заявил дипломат.

Он пожаловался на отсутствие реакции Берлина на дипломатические ноты и призывы Варшавы и призвал страны - члены Совета Европы проанализировать проблему. Он также добавил, что Польша обратилась в ЮНЕСКО.