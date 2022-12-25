На Кубани загорелся ТЦ

Торговый центр загорелся в станице Тбилисская в Краснодарском крае. Возгорание началось утром на улице Октябрьской, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.

Очевидцы в социальных сетях уточняют, что горит торговый центр "Вега", расположенный по этому адресу. На публикуемых кадрах видно, что огонь охватил два этажа здания.

К 9:07 пожарным удалось локализовать возгорание. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

К ликвидации огня привлекли 75 человек, 20 единиц техники, от МЧС России 47 человек личного состава и 12 единиц техники.