https://news.day.az/world/1531605.html Сильное землетрясение в районе Антальи
Сильное землетрясение в районе Антальи
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду недалеко от Антальи в Турции. Как сообщает государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, эпицентр находился на глубине 41 км в Средиземном море, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Подземные толчки ощущались в Анталье, Фетхие и других городах провинции Мугла.
На данный момент информация о каких-либо разрушениях или заявления населения о чрезвычайных ситуациях не поступала. Местные власти занимаются оценкой ситуации.
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