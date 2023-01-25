Сильное землетрясение в районе Антальи

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду недалеко от Антальи в Турции. Как сообщает государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, эпицентр находился на глубине 41 км в Средиземном море, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подземные толчки ощущались в Анталье, Фетхие и других городах провинции Мугла.

На данный момент информация о каких-либо разрушениях или заявления населения о чрезвычайных ситуациях не поступала. Местные власти занимаются оценкой ситуации.