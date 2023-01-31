Французы отказались от работы ради массовой забастовки

Во Франции 31 января так называемый черный вторник. Всю страну накрыла очередная волна массовых протестов, только в крупных городах одновременно проходят две сотни акций, на улицах десятки тысяч горожан. Бастуют буквально все - студенты, рабочие, учителя. В Париже ситуация уже накалилась настолько, что начались столкновения, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Драки студентов со спецназом, молодежь блокирует входы в университеты. Бастуют свыше 200 школ и половина всех учителей начальных классов в стране. Крупнейшие профсоюзы Франции остановили транспорт, в Париже не ходят пригородные поезда и метро. Бастуют служащие в порту, нефтяники, почтальоны и коммунальщики.

Общенациональный "День действий против пенсионной реформы" собрал более миллиона двухсот тысяч участников - это даже больше, чем в "черный четверг" 19 января - та акция, по словам активистов, была разминкой.

"Есть профессии со сложными условиями работы. Там людям нельзя оставаться до 64 лет. Нам, водителям, строителям, кровельщикам, которые работают на высоте. Но для президента Макрона это просто. Он садится на стул, так удобнее. Он может работать так даже до 70 лет", - сказала водитель автобуса Изабель Тексье.

Впервые сегодня закрыты многие мэрии, в том числе Парижская. На площади Италии в Париже собралось уже несколько тысяч человек. Несмотря на возмущение в обществе, парламент все же планирует повысить пенсионный возраст на два года. Если реформа пройдет, французы станут выходить на пенсию в 64 года. И хотя это уже вторая общенациональная акция за две недели, премьер Франции пока исключает компромиссы по реформе.

По проекту властей, увеличится и трудовой стаж, необходимый для полной пенсии. Зато минимальные выплаты по старости поднимут на сто евро до 1200. Но профсоюзы восприняли это как подачку. Власти непреклонны: реформа - дело решенное, протестующие ничего не добьются.

"Эта реформа необходима, посмотрите на остальную Европу. Когда премьер-министр Элизабет Борн говорит, что повышение пенсионного возраста окончательное и не может быть предметом переговоров, я поддерживаю ее", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Но протестный размах растет. По оценкам социологов, непримиримых противников пенсионной реформы теперь до 40% населения. И впервые более половины уже вышедших на пенсию отказали в поддержке Макрону. К этим проблемам добавляется энергетический кризис, многие муниципалитеты просят государство о помощи в оплате счетов за электроэнергию, а Париж им в ответ - пенсионную реформу.

"Ситуация катастрофическая. Мы же не можем поднять налоги, урезать объем социальных услуг, отказаться от инвестиций. В конечном счете, всю тяжесть реформ несут обычные французы", - говорит мэр коммуны Оннен Ксавье Жуанен.

Только в Париже сегодня ожидается на маршах более ста тысяч человек. Таких потрясений столица Франции не видела четыре года со времени движения "Желтых жилетов". Они, кстати, сегодня тоже примкнули к профсоюзной акции.

Полиция опасается погромов со стороны леворадикальных движений, только в Париж переброшены 11 тысяч сотрудников спецподразделений. Еще мощнее акции протеста обещают 6 февраля, по всей Франции вновь остановится буквально все на трое суток, столько будут бастовать миллионы госслужащих.