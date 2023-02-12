Мэр Торонто ушел в отставку

Мэр Торонто Джон Тори признался в отношениях с бывшей 31-летней сотрудницей и ушел в отставку.

Об этом пишет Toronto Star, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщил 68-летний Тори, отношения с молодой помощницей у него начались во время пандемии коронавируса, хотя в это время он состоял в браке, который длился на тот момент более 40 лет.

Тори рассказал, что отношения с сотрудницей закончились в 2023 году по согласию сторон.

Бизнесмен и бывший лидер Прогрессивной партии Канады Джон Тори возглавлял Торонто с 2014 года. Он набрал 40 процентов голосов на выборах главы города. До него город возглавлял скандально известный мэр Роб Форд - резонанс вызвали видеозаписи, на которых политик употреблял наркотики.