Армянский генерал обвиняется в отмывании денег
В Армении бывший командир армейского корпуса генерал-майор Григорий Хачатуров обвиняется в отмывании денег.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Армении.
В пояснении прокуратуры отмечается, что речь идет о злоупотреблении должностным положением и легализации крупной недвижимости (отмывание денег).
Уголовный сюжет связан с бывшим министром обороны, главой парламентской фракции "Айастан" Сейраном Оганяном. Ранее парламент проголосовал за лишение Оганяна неприкосновенности, удовлетворив ходатайство генпрокурора.
Генерал Григорий Хачатуров - сын экс-главы генштаба и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.
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