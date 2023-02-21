Армянский генерал обвиняется в отмывании денег

В Армении бывший командир армейского корпуса генерал-майор Григорий Хачатуров обвиняется в отмывании денег.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Армении.

В пояснении прокуратуры отмечается, что речь идет о злоупотреблении должностным положением и легализации крупной недвижимости (отмывание денег).

Уголовный сюжет связан с бывшим министром обороны, главой парламентской фракции "Айастан" Сейраном Оганяном. Ранее парламент проголосовал за лишение Оганяна неприкосновенности, удовлетворив ходатайство генпрокурора.

Генерал Григорий Хачатуров - сын экс-главы генштаба и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.