Белый дом рассматривает массовую вакцинацию кур против птичьего гриппа

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает массовую вакцинацию кур против птичьего гриппа, чтобы остановить вызвавшую массовый падеж кур эпидемию, заявил представитель Совета по национальной безопасности Белого дома в комментарии 6 марта газете The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

"Существует ряд вариантов, которые Соединенные Штаты регулярно рассматривают при возникновении вспышек, которые могут повлиять на безопасность и надежность продовольственного снабжения Соединенных Штатов, - сказал представитель Белого дома - В настоящее время мы сосредоточены на продвижении и укреплении высокоэффективных методов и процедур биобезопасности".

Эти процедуры безопасности включают в себя усилия по предотвращению передачи птичьего гриппа путем усиленной дезинфекции среди работников.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отслеживают угрозу риска птичьего гриппа для человека, которая считается низкой. Министерство сельского хозяйства США реагирует на все случаи обнаружения гриппа среди популяции птиц, и ведомство начало тестирование потенциальных вакцин для птицеводства. Пока ни одна из таких вакцин не разрешена к применению.

Напомним, что 6 марта газета The New York Times сообщила, что Служба сельскохозяйственных исследований США занялась разработкой собственных вакцин, которые могут быть внедрены быстрее, чем вновь разработанные. Ожидается, что агентство получит первые результаты не раньше мая.