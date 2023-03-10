https://news.day.az/world/1545592.html Чавушоглу обсудил с туркменским коллегой подготовку к саммиту ОТГ
Чавушоглу обсудил с туркменским коллегой подготовку к саммиту ОТГ
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с туркменским коллегой Рашидом Мередовым, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Турции.
Отмечается, что в ходе переговоров обсуждалась подготовка к саммиту Организации тюркских государств (ОТГ).
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