Чавушоглу обсудил с туркменским коллегой подготовку к саммиту ОТГ
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с туркменским коллегой Рашидом Мередовым, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Турции.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждалась подготовка к саммиту Организации тюркских государств (ОТГ).