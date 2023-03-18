Шотландским парламентариям рекомендовали удалить TikTok со своих устройств

Сотрудники парламента Шотландии и его депутаты получили рекомендацию удалить приложение TikTok с любых электронных устройств, которые используются для доступа к парламентской компьютерной системе. Как сообщает телеканал Sky News, письмо было разослано информационной службой парламента в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как заявил глава службы Алан Боллхерри, всем, кто работает в здании парламента, включая сотрудников компаний-подрядчиков, было "настоятельно рекомендовано" удалить приложение. Это решение было принято после консультаций с британским Национальным центром кибербезопасности. Ограничение касается как личных, так и служебных устройств.

"Мы распространяем соответствующие рекомендации в качестве меры предосторожности, основываясь на наиболее подробной информации, которая доступна на текущий момент, и учитывая существующие опасения по поводу того, что TikTok может собирать данные с устройств, - сказал он. - Мы считаем этот шаг необходимым и соразмерным [потенциальной угрозе] с учетом нашего текущего понимания ситуации".