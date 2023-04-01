https://news.day.az/world/1551430.html США объявят о новом пакете военной помощи Украине
США объявят о новом пакете военной помощи Украине
Администрация Соединенных Штатов объявит в понедельник, 3 апреля, об очередном пакете военной помощи Украине на $2,6 млрд, в который войдут радиолокационные станции воздушного наблюдения, противотанковые реактивные снаряды, а также бензовозы.
Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их данным, около полудюжины различных типов боеприпасов, включая танковые боекомплекты, также могут оказаться в новом пакете военной помощи, содержимое которого будет окончательно утверждено в эти выходные.
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