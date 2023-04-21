https://news.day.az/world/1557545.html На праздновании Рамазан в Йемене погибли десятки человек
На праздновании Рамазан в Йемене погибли десятки человек
Стрельба и взрыв на электростанции произошли на благотворительном мероприятии Рамазан в столице Йемена Сане.
Как сообщает Day.Az сообщает со ссылкой на местные СМИ, в контролируемой повстанцами хуситами Сане был открыт огонь по воздуху, чтобы рассеять толпу людей, устроившуб давку при получении продовольственной помощи.
А на ближлежащую электростанцию была брошена граната, это вызвало панику среди участников.
В давке погибло 78 человек, 73 жителя получили ранения.
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