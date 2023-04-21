Главы МИД ЕС утвердят седьмой пакет санкций против Ирана

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза утвердят на плановом заседании 24 апреля в Люксембурге седьмой пакет санкций в отношении Ирана из-за нарушений прав человека в этой стране. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Будет одобрен седьмой пакет санкций против Ирана за нарушение прав человека", - сказал он.

Евросоюз уже ввел шесть пакетов санкций против Ирана за нарушение прав человека в этой стране. Санкции ЕС распространяются на 204 человека и 34 организации. Они заключаются в заморозке европейских активов, запрете на въезд в Евросоюз и запрете европейскому бизнесу на любые деловые контакты с фигурантами черного списка.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель высказал мнение, что постоянное введение новых санкций ЕС против Ирана не должно влиять на усилия по реанимации ядерной сделки с Ираном, которая должна гарантировать, что атомная программа Тегерана носит исключительно мирный характер.