Националисты призывают армян на смерть

Эдуард Шармазанов, Представитель Республиканской партии Армении (РПА) обвинил премьер министра Никол Пашиняна в провальной встрече в Брюсселе.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, политик отметил, что армяне виноваты в том, что Пашинян фактически признал "арцах" частью Азербайджана, так как держат его у власти.

Представитель РПА добавил, что если Пашинян останется у руля, "Ереван может назвать Эриваном, Армению - Эрменистаном, а Арарат - Агры-Дагом".

Резюмировал политик, отметив, что историян не простит этого смирения армянскому народу.

Отметим, что реваншисты, националисты и правые силы продолжают ярую критику в адрес Пашиняна и призывают сменить политический курс, сделав его более воинственным. Ранее, мы писали об опасностях, которые несет в себе такой подход.