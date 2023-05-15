Националисты призывают армян на смерть
Эдуард Шармазанов, Представитель Республиканской партии Армении (РПА) обвинил премьер министра Никол Пашиняна в провальной встрече в Брюсселе.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, политик отметил, что армяне виноваты в том, что Пашинян фактически признал "арцах" частью Азербайджана, так как держат его у власти.
Представитель РПА добавил, что если Пашинян останется у руля, "Ереван может назвать Эриваном, Армению - Эрменистаном, а Арарат - Агры-Дагом".
Резюмировал политик, отметив, что историян не простит этого смирения армянскому народу.
Отметим, что реваншисты, националисты и правые силы продолжают ярую критику в адрес Пашиняна и призывают сменить политический курс, сделав его более воинственным. Ранее, мы писали об опасностях, которые несет в себе такой подход.
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