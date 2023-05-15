Узбекистан и Казахстан укрепляют военное сотрудничество совместными учениями

Военные учения подразделений армий Узбекистана и Казахстана "Щит-2023" по отработке взаимодействия в отражении возможных угроз в регионе начались на полигоне Ташкентского военного округа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минобороны Узбекистана, передает Day.Az.

"На полигоне "Ангрен" Ташкентского военного округа во взаимодействии подразделений Вооруженных сил Узбекистана и Казахстана состоялась торжественная церемония открытия специального тактико-тренировочного учения "Щит-2023", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в настоящее время вооруженные конфликты происходят вблизи региона, что побуждает к дальнейшему укреплению сотрудничества Узбекистана и Казахстана в военной сфере.

Командующий войсками Ташкентского военного округа Закир Сайфудинов подчеркнул на церемонии, что налаживание столь тесного сотрудничества в военной сфере между двумя странами имеет большое значение в обеспечении безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе.