Венгрия поддержала Молдову

Правительство Венгрии поддерживает намерение Молдовы присоединиться к Евросоюзу и надеется, что она не будет снижать темпы подготовки к вступлению. Об этом заявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Кишиневе с молдавским премьер-министром Дорином Речаном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Всего год назад было принято историческое решение о предоставлении Молдове статуса кандидата в члены ЕС. Важно, чтобы импульс не был потерян, и премьер-министр Дорин Речан может рассчитывать в этом на поддержку венгров", - написал глава МИД в Facebook. Сийярто разместил также фотографии со встречи с молдавским премьером.