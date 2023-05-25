https://news.day.az/world/1567379.html Крупнейшая трагедия в современной истории крошечного государства в Южной Америке - ВИДЕО
Крупнейшая трагедия в современной истории крошечного государства в Южной Америке - ВИДЕО
В результате пожара в школьном общежитии в Гайане погибли 19 детей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Двери в общежитие были заперты, решетки не позволяли выбраться через окна - так дети попали в ловушку при пожаре.
Полиция считает, что причиной возгорания стал поджог.
Для южноамериканской страны с чуть более чем полумиллионным населением, случившееся стало крупнейшей трагедией в современной истории.
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