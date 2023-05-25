Крупнейшая трагедия в современной истории крошечного государства в Южной Америке

В результате пожара в школьном общежитии в Гайане погибли 19 детей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Двери в общежитие были заперты, решетки не позволяли выбраться через окна - так дети попали в ловушку при пожаре.

Полиция считает, что причиной возгорания стал поджог.

Для южноамериканской страны с чуть более чем полумиллионным населением, случившееся стало крупнейшей трагедией в современной истории.