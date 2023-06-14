https://news.day.az/world/1573242.html Внешнеторговый оборот Грузии демонстрирует уверенный рост
Экспорт: 2, 500 млрд долларов, рост 18,5%.
Внешнеторговый оборот Грузии демонстрирует уверенный рост
Внешнеторговый оборот Грузии за первые пять месяцев с начала 2023 года составил 8,360 миллиарда долларов - на 19% выше по сравнению январем-маем прошлого года.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, такие данные распространила Национальная служба статистики "Сакстати".
Экспорт: 2, 500 млрд долларов, рост 18,5%.
Импорт: 5, 859 млрд долларов, рост 19,1%
Отрицательный торговый баланс - 3,4 миллиарда долларов, на 19,5% больше аналогичного показателя за пять месяцев 2022 года. Отрицательное сальдо составляет 40,2% внешнеторгового оборота.
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