Внешнеторговый оборот Грузии демонстрирует уверенный рост

Внешнеторговый оборот Грузии за первые пять месяцев с начала 2023 года составил 8,360 миллиарда долларов - на 19% выше по сравнению январем-маем прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, такие данные распространила Национальная служба статистики "Сакстати".

Экспорт: 2, 500 млрд долларов, рост 18,5%.

Импорт: 5, 859 млрд долларов, рост 19,1%

Отрицательный торговый баланс - 3,4 миллиарда долларов, на 19,5% больше аналогичного показателя за пять месяцев 2022 года. Отрицательное сальдо составляет 40,2% внешнеторгового оборота.

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