Оползень в Грузии привел к жертвам

Число погибших в результате схода оползня в курортной зоне Шови Онийского муниципалитета Грузии достигло 11 человек.

Как сообщает Day.Az, в связи со стихийным бедствием 7 августа объявлен в Грузии днем траура.

Ранее мы писали о том, что в зоне оползня в Грузии продолжаются поисково-спасательные работы.