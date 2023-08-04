https://news.day.az/world/1586862.html Оползень в Грузии привел к жертвам - ПОДРОБНОСТИ
Оползень в Грузии привел к жертвам - ПОДРОБНОСТИ
Число погибших в результате схода оползня в курортной зоне Шови Онийского муниципалитета Грузии достигло 11 человек.
Как сообщает Day.Az, в связи со стихийным бедствием 7 августа объявлен в Грузии днем траура.
Ранее мы писали о том, что в зоне оползня в Грузии продолжаются поисково-спасательные работы.
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