Босфорский пролив временно закрыли

Власти Турции временно закрыли Босфорский пролив в Стамбуле для транзита судов. Причина в ураганном ветре. Об этом сообщило генеральное управление береговой охраны Турции, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Также для транзита закрыт пролив Дарданеллы. Это решение турецкого правительства вступило в силу во вторник, 28 ноября, в 15:15.

"В связи с плохими погодными условиями пролив Босфор в Стамбуле временно закрыт для транзита судов в обе стороны", - указано в сообщении. Там отмечается, что распоряжение действует с 17:50 вторника, 28 ноября.

В провинции Стамбул синоптики объявили "желтый" уровень угрозы. Причина в ураганах, скорость которых может достигать 80 километров в час. Также жителей региона предупредили об угрозе падения деревьев.

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