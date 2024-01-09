https://news.day.az/world/1627918.html В отеле в Техасе произошел взрыв газа
В отеле в Техасе произошел взрыв газа
В отеле города Форт-Уэрт в штате Техас произошел взрыв газа. Об этом сообщает телеканал CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что взрыв произошел в гостинице Sandman. На видео видно, что первые два этажа строения серьезно повреждены.
По информации телеканала, в результате взрыва пострадали 11 человек. Один человек получил тяжелые ранения, еще двое ранены серьезно.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре