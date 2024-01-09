В отеле в Техасе произошел взрыв газа

В отеле города Форт-Уэрт в штате Техас произошел взрыв газа. Об этом сообщает телеканал CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что взрыв произошел в гостинице Sandman. На видео видно, что первые два этажа строения серьезно повреждены.

По информации телеканала, в результате взрыва пострадали 11 человек. Один человек получил тяжелые ранения, еще двое ранены серьезно.

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