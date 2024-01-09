ЦАХАЛ расширил операцию на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширила наземную операцию в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"За сутки войска ЦАХАЛ расширили наземную операцию в Хан-Юнисе и осуществили удары, в результате которых было уничтожено около 40 террористов", - говорится в сообщении. "Сухопутные подразделения ЦАХАЛ провели целенаправленный рейд на военный комплекс в Хан-Юнисе", - добавили в пресс-службе. "ВМС Израиля также нанесли удары по военным постам, складам и судам, используемым морскими силами ХАМАС", - продолжили военные.

Также в пресс-службе добавили, что "в Магази [в центральной части сектора Газа] войска ЦАХАЛа выявили [отряд] боевиков-террористов из бригады центральных лагерей ХАМАС". "Летательный аппарат ЦАХАЛ нанес удар и уничтожил террористический отряд ", - сообщили в ведомстве.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в ходе вечернего брифинга 8 января отметил, что армия Израиля концентрирует свои усилия на центральной и южной частях сектора Газа, где продолжаются тяжелые бои. При этом, по его словам, в северной части анклава радикалы больше не могут действовать в рамках "организованной военной структуры".

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