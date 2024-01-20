Крупное ДТП в Армении

В Армении произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 14 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ДТП произошло в Арагацотнской области.

Отмечается, что на дороге Ереван-Гюмри столкнулись микроавтобус Opel Astra и Mercedes Vito.

От удара микроавтобус отбросило на бетонное ограждение.

В результате инцидента госпитализированы 14 человек, в том числе дети.

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