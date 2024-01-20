https://news.day.az/world/1631005.html Крупное ДТП в Армении - много пострадавших
Крупное ДТП в Армении - много пострадавших
В Армении произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 14 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ДТП произошло в Арагацотнской области.
Отмечается, что на дороге Ереван-Гюмри столкнулись микроавтобус Opel Astra и Mercedes Vito.
От удара микроавтобус отбросило на бетонное ограждение.
В результате инцидента госпитализированы 14 человек, в том числе дети.
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