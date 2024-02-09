Молдова приступила к первому этапу присоединения к ЕС

Молдова приступила к первому этапу технической работы по присоединению к Евросоюзу. Об этом заявила в ходе брифинга вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов по итогам своего визита в Брюссель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"7 февраля мы вступили в первый этап технической работы по присоединению Молдовы к ЕС. У нас самые глубокие и тесные отношения с ЕС в современной истории нашей страны. Этот этап представляет собой первый практический шаг в реализации исторического решения Совета ЕС в декабре - оценку национального законодательства в сравнении с законодательством ЕС", - сказала вице-премьер. По ее словам, в конце февраля делегация правительства Молдовы отправится в Брюссель для первого анализа законодательства республики в области юстиции и основных прав. Она подчеркнула, что от успехов республики в области юстиции зависит скорость сближения с ЕС.

Национальная комиссия по евроинтеграции Молдовы в августе прошлого года утвердила план выполнения девяти рекомендаций, предложенных Еврокомиссией для ускорения вступления страны в ЕС, был начат пересмотр местного законодательства, чтобы оно соответствовало стандартам Евросоюза. Со своей стороны оппозиция обвинила власти в провале реформ в области юстиции, критикуя беззаконие со стороны президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности.

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