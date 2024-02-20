Хуситы обстреляли два судна США

Хуситы сообщили об обстреле двух американских судов у берегов Йемена, сообщают ближневосточные СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, атаке подверглись судно Sea Champion под флагом Греции и судно Navis Fortuna под флагом Маршаловых островов. Сообщается, что владельцы обоих судов находятся в США.

Хуситы не уточнили, смогли ли они поразить цели.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!