https://news.day.az/world/1638688.html Хуситы обстреляли два судна США
Хуситы обстреляли два судна США
Хуситы сообщили об обстреле двух американских судов у берегов Йемена, сообщают ближневосточные СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, атаке подверглись судно Sea Champion под флагом Греции и судно Navis Fortuna под флагом Маршаловых островов. Сообщается, что владельцы обоих судов находятся в США.
Хуситы не уточнили, смогли ли они поразить цели.
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