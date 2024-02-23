Китай и ЕС провели консультации

Власти КНР и Евросоюза провели консультации, на которых обсудили сотрудничество в области автопрома, судостроения и в сырьевой сфере. Об этом сообщило Министерство промышленности и информатизации Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется в заявлении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat, состоявшееся в Пекине 12-е пленарное заседание китайско-европейского консультативного механизма по промышленному диалогу провели заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь и генеральный директор Европейской комиссии по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству, малым и средним предприятиям (МСП) Керстин Йорна.

"Участники встречи заслушали информацию о том, как продвигается сотрудничество в области автомобилестроения, о механизме заблаговременного предупреждения по ключевым видам сырья, об экологическом развитии промышленности, а также обсудили углубление взаимодействия в судостроительной сфере, на уровне МСП и в области умного производства", - проинформировало китайское министерство.

По его сведениям, стороны пришли к взаимопониманию по вопросам, касающимся дальнейшей реализации задач в указанных направлениях. "Китай всесторонне углубляет и продвигает индустриализацию нового типа, непрерывно и на высоком уровне расширяет сферу открытости в отношении других стран", - подчеркнул Синь Гобинь.

Он подтвердил, что Пекин придает большое значение китайско-европейским контактам в промышленной сфере и готов путем объединенных усилий углублять "взаимовыгодное и беспроигрышное сотрудничество, обеспечивать совместное развитие".

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