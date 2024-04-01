Эрдоган и Раиси провели телефонный разговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иранским коллегой Ибрахимом Раиси.

Как передает Day.Az, в ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Ираном, последние события в регионе, в том числе израильско-палестинский конфликт, а также гуманитарная ситуация в регионе.

Эрдоган подчеркнул важность активизации деятельности Совета Безопасности ООН для обеспечения скорейшего прекращения огня между Израилем и Палестиной.

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