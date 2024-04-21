США разместят еще в одном регионе мира ракеты средней дальности

США разместят в Азии ракеты средней дальности до конца года, это будет сделано для сдерживания Китая, рассказал командующий американскими сухопутными войсками на Тихом океане генерал Чарльз Флинн. Его слова приводит японская газета Asahi, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как указал генерал, Вашингтон хочет найти способ противодействия модернизации ракетного потенциала Китая. "Мы планируем сотрудничать с союзниками и партнерами в регионе и решили вскоре разместить ракеты", - подчеркнул Флинн.

Флинн не стал раскрывать конкретных данных о типах вооружений, сроках размещения и планируемых местах базирования. Журналисты предположили, что речь идет о ракетном комплексе Typhon, который позволяет запускать крылатые ракеты Tomahawk и зенитные ракеты SM-6.

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